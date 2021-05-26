AK Partili vekile DSÖ’den tütünle mücadele ödülü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl Avrupa, Amerika, Afrika, Doğu Akdeniz, Güney Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere 6 bölgede "tütün kontrolü" alanındaki başarılı bireylere ve kuruluşlara "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" ödülü veriyor. Bu yıl ödül alanlar arasında TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Tuba Durgut da yer aldı. DSÖ'nün tütün salgınını önlenebilir ölüm ve hastalıkların en önde gelen nedeni olarak gördüğüne dikkat çeken Durgut, dünyada her yıl 7 milyon insanın sigaradan öldüğünü belirtti. Durgut, Türkiye'nin, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tütün kontrolü alanında büyük bir atılım içinde olduğunu vurguladı.