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Haberler Gündem Haberleri AVM çalışma saatleri 2021: Alışveriş merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 26.5.2021 16:14

2021: Alışveriş merkezleri , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

AVM çalışma saatleri 2021: Alışveriş merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Alışveriş merkezleri 2021, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Kademeli normalleşme devam ederken alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri de değiştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı ve hafta içi / hafta sonu AVM'ler açık mı kapalı mı sorularına yanıt verildi. Bu noktada, , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, hafta içi AVM'ler saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte, alışveriş merkezleri AVM'lerin açılış kapanış saatleri 2021

Tam kapanma döneminin sona ermesi ve kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte 2021 AVM çalışma saatleri de merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı ve AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına netlik kazandırıldı. Genelgede, hafta içi AVM'lerin açık olacağı belirtilirken hafta sonu alışveriş merkezlerinin kapalı olacağı aktarıldı.

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Genelgede, güncel AVM çalışma saatleri de vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre, AVM'ler hafta içi belirli saatlerde açık olacak. Peki, AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, hafta sonu ve hafta içi AVM çalışma saatleri ile alışveriş merkezleri açılış kapanış saatleri 2021

HAFTA İÇİ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede,

AVM'LER HAFTA SONU KAPALI MI?

Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

PAZARYERLERİ HAFTA İÇİ AÇIK

Pazaryerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı bildirilen genelgede, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının masa, sandalye veya taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.

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AVM çalışma saatleri 2021: Alışveriş merkezleri AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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