SON DAKİKA HABERİ:Başkan Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunuyor

BÜYÜMEDE ÇİN'İN ARDINDAN 2. SIRADAYIZ



Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. 2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.

"2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu."

Ekonomide taşlar yerine oturdukça ivme hızımız artıyor. Türkiye'ye olan yatırım talebinde artış yaşanıyor. Türkiye salgın döneminde 8 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı. ABD ile ciddi iş birliği potansiyelimiz bulunuyor.

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için ortak çıkarlara dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Biden ile görüşme yeni dönemin habercisi olacak.