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Giriş Tarihi: 26.5.2021 19:06 Son Güncelleme: 26.5.2021 19:21

SON DAKİKA HABERİ:Başkan Erdoğan 'li şirket yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunuyor

SON DAKİKA HABERİ:Başkan Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'li şirket yöneticileriyle toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kamu özel ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz şehir hastanelerimiz, özellikle salgın döneminde kritik rol üstlendiler. Aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle Haziran ayında yoğun bir aşı kampanyası yürüterek ülkemizde normalleşmeyi temin etmek istiyoruz. Haziran'da normalleşmeyi hedefliyoruz.

BÜYÜMEDE ÇİN'İN ARDINDAN 2. SIRADAYIZ

Yüzde 1,8'lik oranla Çin'in ardından G20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. 2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu.

"2021 yılının ilk dört ayında ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu."

Ekonomide taşlar yerine oturdukça ivme hızımız artıyor. Türkiye'ye olan yatırım talebinde artış yaşanıyor. Türkiye salgın döneminde 8 milyar dolar yatırım çekmeyi başardı. ABD ile ciddi iş birliği potansiyelimiz bulunuyor.

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için ortak çıkarlara dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Biden ile görüşme yeni dönemin habercisi olacak.

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SON DAKİKA HABERİ:Başkan Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunuyor
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