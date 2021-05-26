Burdur’da Belediye Başkan ile birlikte toplam 11 kişiye soruşturma izni

Burdur Belediyesi'nin Bağlar Mahallesi'nde 2018 ve 2019 yıllarında 4 parsel, 721 malik ve 629 payda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi parselasyon uygulaması ile ilgili yapılan inceleme neticesinde usulsüzlük tespit edilerek ilgili kişiler hakkında soruşturma izni verildi.

MAGDURLARDAN AĞIR İTHAMLAR

İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince, Bağlar Mahallesinde yapılan 18'inci Madde İmar Parselasyon çalışmalarında tarafların şikayetleri üzerine soruşturma başlatılmıştı. O dönemde mağdur olduklarını belirten onlarca kişi kendilerinden para istendiğini, vermeyenlerinde parsellerinde oynama yapıldığını iddia etmişlerdi.

'USULSÜZLÜK YOK'

Burdur'da 18 uygulaması ile ilgili Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz harita mühendisleri ile birlikte toplantı düzenleyerek kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek iddiaları dedi kodu olarak nitelendirmişti. Başkan Ercengiz, 18'inci madde uygulaması ile ilgili bir algı yaratılmaya çalışıldığını da belirterek o konuşmasında "Bizim ne akçe ile ne de kirli işlerle işimiz olmaz. Benim veya herhangi bir yakınımın hatta üç kuşak, dört kuşak yakınlarımın 1 metrekare arazisi olduğunu ispat etsinler ben belediye başkanlığından istifa ederim" diyerek rest çekmişti.

VALİLİK DEVREYE GİRDİ

18'inci madde uygulamasının başlaması, devamında mağdur sayısının artması ve ağır iddialar sonrasında Burdur Valiliği İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istedi. 1,5 yıl süren müfettiş ve bilirkişi incelemesinin ardından mağdur olduğun söyleyen kişiler ile tarafların dinlenmesi ve incelenen belgeler neticesinde hazırlanan dosya müfettişler tarafından Teftiş Kurumuna sunuldu. Teftiş kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yeniden incelenen dosyada ilgili kişiler hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

HAKSIZLIK YAPILDI

Hazırlanan dosyada, haksız yere mevzuata aykırı olarak para talep edilmesi ve para vermeyen parsel sahiplerine haksızlık yapıldığına yer verildi, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve encümen üyesi 10 kişi hakkında da onay merci olmaları sebebi ile mevzuata aykırı encümen kararlarının uygulamasından sorumlu oldukları gerekçesi ile soruşturma izninin verilmesine karar verildiği kaydedildi. Ercengiz ve 10 kişi kendilerini olayla bir kusurunu bulunmadığını belirterek uygulamada bir usulsüzlük olmadığını yenilediler.