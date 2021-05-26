Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda hazırlıklar tamam

Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60. yılında açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı yarın ziyaret edecek. Askeri darbenin 61. yılında, burada yargılanarak idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı anma toplantısına katılacak olan Erdoğan, daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, bu tarihi gün için hazırlıklarda sona gelindi. Konferans salonu, müzeler ve donatı alanlarında anma töreni için son düzenlemeler yapılıyor.