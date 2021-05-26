El Nusra soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltılar var

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği 7 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 kişiyi tespit etti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.