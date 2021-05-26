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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:37 Son Güncelleme: 26.5.2021 09:49

soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltılar var

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
El Nusra soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltılar var

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü /Heyet Tahrir Şam Cephesi’ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği 7 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 kişiyi tespit etti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenleyerek 7 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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El Nusra soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltılar var
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