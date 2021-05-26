Harmandalı’nda çöp eylemi

İzmir'in Harmandalı bölgesinde 1992'de hizmete alınan ekonomik ömrünü tamamlamasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çöp depolanmaya devam edilen Harmandalı çöplüğü, bölge sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor. Çöp depolama alanından yeraltına sızan pis sular bölgede toprak kaymasına neden oldu. Çöplüğün hemen altındaki bölgede yüzlerce hektarlık alanda derin yarıklar oluşurken önce 1 ev geçtiğimiz haftalarda da 5 ev ve bir hayvan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.

BÜYÜKŞEHİR DEPREM DEDİ AMA…

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede meydana gelen toprak kaymasının 2020 yılı ekim ayında İzmir'de meydana gelen deprem sonrası oluştuğunu öne sürse de mahalle sakinleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni gerçekleri çarpıtmakla suçladı.

YOLU KAPATTILAR

Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin Harmandalı Çöplüğüne gelip giderken kullandıkları 9600 sokağı araç trafiğine kapatan vatandaşlar çöplüğün bir an önce kapatılmasını istedi. Harmandalındaki mahalle muhtarları ile Çiğli'deki STK'larında destek verdiği eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan Safiye Yılmaz, bölgede çatlakların ilk kez 2019 yılı Ağustos ayında görüldüğünü söyledi. Durumu yetkililere bildirmelerine rağmen olayın neden kaynaklandığına ilişkin hiçbir bilimsel çalışma yapılmadığını öne süren Yılmaz; "Yaptığımız başvuruya olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi verilmemiştir." dedi.

SEBEBİ METAN GAZI

Arazideki yarıkların gömülen çöplerin çürümesi sonucu yeraltında biriken metan gazından kaynaklandığını öne süren Yılmaz; "Şu anda Harmandalı çöplüğü adeta patlamaya hazır bir volkana dönüşmüştür. Eğer önlem alınmazsa binlerce insanın helak olduğu bir katliam kaçınılmaz olacaktır. Harmandalı, Ümraniye olmak üzeredir. Çöpten sızan pis sular, drenaj sistemi düzgün yapılmadığı için hem toprağı hem de yeraltı sularını kirletmekte, kanalizasyonlardan fışkırmaktadır. Burada bir felaket yaşanırsa birileri ÇED raporu vermediler diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışacaktır. Artık siyaseti bırakıp gerçeklere dönme, çözüm üretme zamanıdır." şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar da yetkililerin 2019 yılı Ağustos ayından bu yana bölgede yaşanan felaketi görmezden geldiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Harmandalında yaşananlara kayıtsız kaldığını belirten Kazar; "Burada çöp sularından kaynaklı heyelan oldu. 6 ev ve 1 ağıl boşaltıldı. Tahliye edilen evlerde oturan insanlar mağdur oldu, sokakta kaldı. Başkan Soyer gelip de bu insanlara bir geçmiş olsun bile demedi. Defalarca kendisini davet ettik. 'Gelin burada yaşananları kendi gözlerinizle görün' dedik ama bir türlü gelmedi. Konu Harmandalı olunca herkes kör sağır dilsiz oluyor."

İŞTE BELGESİ

Büyükşehir ile 2019 yılı Ağustos ayında yaptığı yazışmayı gösteren Kazar; "Beni yalancılıkla, provakatörlükle suçluyorlar. İşte belgesi. Ağustos 2019'da daha ortada deprem filan yokken yazı yazıp oluşan çatlaklardan ötürü önlem alınmasını istemişim. Oralı bile olmamışlar. Buradaki yarıklar depremden değil çöplük nedeniyle yeraltında biriken metan gazından ve çöplerden sızan pis sulardan kaynaklanmakta. Bir şey söylerken biraz edepli olmak lazım. Burada neyi örtbas etmek istiyorlar biz bunu öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.