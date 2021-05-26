İBB meclisinden servisçilere müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Mayıs ayı toplantılarının 2'nci bileşimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Meclisi 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplantı.

İETT Genel Müdürlüğü 2020 yılı Faaliyet Raporu teklifinin görüşmelerinin yapıldığı toplantıda AK Parti Grubu adına söz alan Murat Türkyılmaz, servisçileri yakından ilgilendiren bir teklif karar sundu. Türkyılmaz, "Pandemi sürecinde İstanbul halkımızın yaşamış olduğu çilenin farkındayız. İstanbul trafiği İstanbullu vatandaşlarımız açısından çekilmez bir hal almış ve maalesef vaka sayılarının artışıyla sebebiyle de can kayıpları yaşamaktayız. Bugüne kadar İBB yönetimi ulaşımı, toplu taşımayı rahatlatma konusunda maalesef yetersiz bir performans göstermiştir. Tüm halkımız buna şahittir. Bu sorunlar hala devam etmektedir. Her otobüs durağını Fazilet Durağı kabul eden bir anlayışa karşı artık inisiyatif alma vakti gelmiştir. Bu sebeple 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere;



*İETT'nin ilave 250 yeni hattı ihdas ederek faaliyetlerine geçmesi



* Toplu ulaşımı rahatlatmak için pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik darboğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma sözleşmeleri için sözleşme imzalanması bu suretle İstanbul trafiğine bu servislerin geçici olarak entegre edilmesini teklif karar olarak gündeme alınmasını ve oylanmasını teklif ederiz" dedi.

AK Parti grubu tarafından servici esnafını yakından ilgilendiren teklif karar olarak sunulan teklif sonrasında CHP grubu adına söz alan Mesut Kösedağ, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin devam toplantısı yapılıyor. Bütün ek gündemler, teklif kararlar meclisin ilk günü olan Pazartesi günü sunulabilir Başkanlık divanına. Bunu AK Parti çoğunluğuna güvenerek oylar ama isterlerse Haziran ayı meclis toplantısında gündeme getirebilirler" diyerek karşı çıktı.



Yapılan oylamada AK Parti Grubunun önerisi teklif karar olarak oyçokluğu ile kabul edildi. Teklif kararın kabul edilmesi sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "İBB AK Parti Grubu olarak servisçilerimize ve İstanbullulara müjde… İstanbulluların ulaşımda yaşamış olduğu çilenin farkındayız. Bu sebeple, servisçimizle 31 Ağustos'a kadar sözleşme imzalayarak 66 bin servisi İstanbul ulaşımına geçici olarak entegre edilmesini teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.