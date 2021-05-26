İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Toplantısı'nda kendisine destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında suç örgütlerine geçit verilmeyeceğini, eski Türkiye'nin geride kaldığını söyledi. Erdoğan, su örgütlerinin hedefinde Süleyman Soylu'nun değil, Türkiye'nin olduğunu belirtti, "Oyunları, tuzakları bozduk, bozacağız." dedi.

Erdoğan, İçişleri Bakan Soylu ve Binali Yıldırım'ın yanında olduklarını da bildirmişti.