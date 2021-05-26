Yeni normalleşme takvimi için Kabine Toplantısı bekleniyor. Bilindiği gibi, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran itibarı ile yeni döneme geçileceğini belirtmişti. Hâl böyle olunca, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu da gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Zira, Kabine Toplantısı tarihi, yeni normalleşme kararları için bir hayli önem arz ediyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme sürecine dair yeni kararların alınacağı Kabine Toplantısı, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kabine'nin gündeminde kafelerden düğünlere, berberlerden spor salonlarına kadar birçok konu olacak. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı var mı ve ne zaman yapılacak?

İşte, muhtemel Kabine Toplantısı tarihi ve diğer detaylar