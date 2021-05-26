Muş'ta eylem yapan aile sayısı 5'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı Dolandıran Parti" yazılı pankart açtı. Çocuklarının fotoğraflarını ve Türk Bayrağını ellerinden düşürmeyen aileler, HDP aleyhine slogan attı.

Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan, çocukları gelene kadar HDP önünde oturma eylemi yapacağını söyledi. Aile sayısının artmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"HDP'den çocuğumu istiyorum. Uyanın çocukla uyanın, HDP'nin dediğini yapmayın. HDP sizi kandırıyor. Sizi başka yerlere satıyorlar. HDP'ye güvenmeyim. Kızlarımızı çocuklarımızı götürüyorlar, bu namus davasıdır. Sizden rica ediyorum bu HDP'yi kapatın."

"KORKMUYORUM, HDP BİZDEN NE İSTİYOR"

Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker ise Allah'a şükürler olsun eylen yapan aile sayısının 5 yükseldiğini belirtti. Çocuğunu almadan HDP önünden ayrılmayacağını ifade eden Teker, "Korkmuyorum, HDP bizden ve çocuklarımızdan ne istiyor. 10 yaşında çocukları kaçırıyorlar. Kızlar gelin teslim olsun. Korkmayın ceza yok bir şey yok. Gelin teslim olun. Yeter HDP bizden ne istiyor. Anneler babalar olarak burada perişan olduk, ağlıyoruz. İnşallah HDP kahrolur" diye konuştu. Oğlu 2015 yılında dağa kaçırılan anne Atik Kılıç ise HDP'nin çocuğunu kandırarak dağa kaçırdığını vurguladı. "HDP'den çocuğumu geri istiyorum" diyen Kılıç, şöyle konuştu: "Çocuğumdan bugüne kadar hiç haber alamadım. Haber almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum çobanlık yapıyordu, oğlumu kaçırdılar. Oğlum sabah gitti akşam eve dönmedi. Kandırdılar götürdüler. Mehmet Emin neredesin sesini duy gel. Çocuğum gelene kadar bu eyleme devam edeceğim. Oğlum gel teslim ol. Daha önce Diyarbakır'da eylem yapıyordum, şimdi Muş'ta eyleme katıldım." Oğlu 2015 yılında dağa kaçırılan Sabri Kılıç da "Çocuğumu 6 yıldır kaçırmışlar. Çocuğumu geri istiyorum. Herkesin çocuğunu geri getirsinler. Oğlum çobanlık yapıyordu, 16 yaşında oğlumu dağdan kaçırdılar. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlumdan hiç bilgi almadım" dedi.

"KIZ KARDEŞİMİN ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUZ"

Kız kardeşi 1999 yılında dağa kaçırılan Varto'nun Kayadelen Köyü Muhatı Abdulhakim Aktar da "1999 yılında kız kardeşim pancar toplamaya giderken akşam eve gelmedi. Kız kardeşimin ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. Bugün ilk defa eyleme katıldım. Biz hiç haber alamadık" ifadesini kullandı.