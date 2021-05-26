Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 100 bin üzerinden hesaplanan vaka sayıları İstanbul'da 123.88, Ankara'da 123.02, İzmir'de ise 72.25 olarak belirlendi. Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok vaka görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars olurken, vaka sayısının en çok azaldığı iller ise şöyle: Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı, Karaman. Bakan Koca, "Olumlu seyir sürüyor. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Birlikte mücadele ile başaracağız" dedi.