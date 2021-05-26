Özlem Zengin’den yazılı şikayet

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 2. duruşmasına tarafların avukatları katıldı. Özlem Zengin mahkemeye yazılı ifade gönderip, sanık Mert Yaşar hakkında şikayetçi olduğunu bildirdi.



Özlem Zengin'in avukatları, "Sanığın bu ahlaksız beyanı yüz binlerce kişiye ulaşmış, müvekkilimiz Twitter'da iki gün gündemde kalmıştır. Sanığın kullandığı ifadeler herkesin anlayabileceği niteliktedir, hayal dünyasını göstermektedir. Müvekkilimizin onur şeref ve haysiyetine saldırı gerçekleşmiştir. Sanığın savunması siyasidir, 'Yaptım ama neden yaptım' demeye getirmiştir. Şikayetçiyiz. En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Sanık Mert Yaşar'ın avukatı ise Özlem Zengin'in görüntülü olarak duruşmaya bağlanmasını ve tanık olarak dinlenmesini istedi. Hakim, Özlem Zengin'in yazılı ifadesinin yeterli olduğuna karar verip, Zengin'in görüntülü olarak mahkemeye bağlanması talebini reddetti.

Duruşma 13 Ekim'e ertelendi.

PAYLAŞIMINI SİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar'ın Twitter'da hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin soruşturmanın müştekisi olduğu belirtiliyor. İddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Avukat Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulunmuştu. Zengin'i FETÖ'ye ilişkin açıklamaları nedeniyle hedef alan Yaşar'ın paylaşımı tepkilere neden olmuştu. Yaşar, daha sonra paylaşımını silip, hesabını korumalı hesap yapmıştı.