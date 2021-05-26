Şehit polis için Yalova’da tören düzenlendi

Yalova'da uygulama noktasından kaçan bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan 48 yaşındaki polis memuru Mustafa Emanetoğlu için Yalova'da tören düzenlendi.

Yalova Bursa karayolunun Kirazlı Sanayi Sitesi önünde bir kontrol noktası oluşturarak denetleme yapan ekipler, şüphelendikleri ve süratli olan bir aracı durdurmak istedi. Yapılan tüm dur ihtarlarına rağmen gaza basan Z.İ, uygulamada görevli memur Mustafa Emanetoğlu'na çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerde savrulan Emanetoğlu, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen Yalova Devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Şehit oldu.

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Oluşturulan konvoy ile Yalova Valiliği bahçesine getirilen Şehidin cenazesine, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Fındık katıldı. Emniyet müdürü Fındık yaptığı konuşmada, "Bugün vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden aziz şehidimize son görevimizi yapmak için buradayız. Bu vesileyle başta aziz şehidimiz Mustafa Emanetoğlu olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi. Kuran ve duaların okunduğu törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderildi.