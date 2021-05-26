Son dakika: Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar...

MYK SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

AK Parti MYK sonrası basının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın da adının geçtiği çirkin iddialar hakkında 'En güçlü şekilde reddediyoruz" dedi.

İşte açıklamalardan satır başları

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TARTIŞMASI!

İllegal mafyatik kişinin İçişleri Bakanımız hakkındaki iddiaları dile getiriliyor. AK Parti MYK'mız İçişleri Bakanımız ve Binali Yıldırım hakkındaki iddiaları reddetmektedir. İllegal mafyatik adamların siyasette referans olarak kabul edilmesinin yanlış olduğunu söyledim. siyasetin doğasında olmaması gereken bir şey yaptılar ve illegal alanda yöneltilen iddiaları malzeme olarak kullanmak gibisinden tarihi bir hata yaptılar. Temel meselelerden biri şudur. Siyasete dışardan saldırı olur. Önemli olan Türk siyasetinin içindeki herkesin saldırıya karşı saldırı gayrimeşru alandan geldiği için kategorik olarak reddetmesi gerekir. Siyasi demeç verirken zaten bir suç örgütü liderinin sözlerini esas almak vahim durum ortaya çıkarmaktadır.

SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'organize suç örgütü' tartışmaları hakkında flaş açıklama

Arkadaşlarımızın kendileri, bu çirkinliklere muhatap olmuş arkadaşlarımız yargıya başvuruyor zaten. Bu kurguların, oyunların her zaman farkındayız. Devletin hedef alındığını, bunlarla ne yapılmak istendiğini net olarak görüyoruz.

"AK PARTİ MYK'SI ARKADAŞLARIMIZIN YANINDADIR"

Siyasetin meşru alanının korunmasını gerektiğini ifade ediyoruz. Siyasi muhalefet yapmanın usulü temelden yanlış bir yere konumlandırılmıştır. Suç örgütlerinin söylediklerini siyasetin meşru alanı haline getirirseniz yarın öbür gün de başka bir suç örgütü mensubunun sizinle ilgili benzer iddialar getirmesi halinde bunların da meşru olduğunu kabul etmiş olursunuz. Her suç örgütü mensubu çıksa bugün bu iftiraları başka bir siyasi parti ile ilgili yapsa yarın kendileri için söylenecek sözleri de doğru kabul etmiş olurlar. AK Parti MYK'sı bütün bu iftiraların karşısında, arkadaşlarımızın yanındadır.