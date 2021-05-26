Son dakika: Başkan Erdoğan: Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiriyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı geride bırakıp, Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşadığımız aylara girdik. Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını korumak için imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye olarak bu süreci en az sıkıntı ile atlattık. Sağlık sisteminde kurduğumuz altyapı nedeniyle sorunlar yaşamadık. Kamu güvenliğini tehdit edecek bir olayla da karşılaşmadık. Salgın tedbirlerinden etkilenen vatandaşlarımız ve esnafımızı yalnız bırakmadık.

KABİNE TOPLANTISINDA AÇIKLANAN DESTEKLERİ ÖZETLEDİ

Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık çalışanlarına ek ödeme gibi alanlarda yaptığımız ödemeler yıl sonunda 104 milyarı bulacak.

645 bin emeklimizin maaşını 1500 TL'ye çıkardık. Bayram ikramiyelerini de 1000 TL'ye çıkardık. Vergi indirimleri ile devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek iş dünyamızı destekledik.

Nakdi desteklerin tutarı da haziran ayı sonunda 67 milyar lirayı bulacak. 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik. Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı haziran sonunda 181 milyar liraya ulaşacaktır.

Vatandaşımızın, esnafın kredi alımını kolaylaştırdık. Bu kredilerin toplamı 345 milyar lirayı geride bırakmıştır.

Esnafların ve mükelleflerin vergi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık.

İki ayrı grup halinde esnaf ve sanatkarımıza yeni bir hibenin müjdesini de paylaştık. Nefes kredisi için de çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de hububat ve bakliyat alım fiyatını ilan ettik.

Sert ekmeklik buğdayın ton başıını 2 bin 250 liraya yükselttik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Üreticiyi kolayan, tüketiciyi koruyan yeni mahsül fiyatları sezonunun hayırlı olmasını diliyorum.

"SİNSİ OPERASYONLARI AKAMETE UĞRATACAĞIZ"

2021 büyüme oranının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekonomi reform programımızda yer alan somut düzenlemeleri çıkarmaya başladık. En büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde tüm vatandaşlarımıza iş ve istikrarlı iklim sağlamak olmuştur. İstikrar ve güvenli ortamı hedef alan çeşitli saldırıların hedefi insanlarımızı karamsarlığa sürüklemektir, bu açıktır. Allah'ın yardımı ve halkımızın desteğiyle nice oyunları bozduk, bu oyunları, tuzakları da bozacağız. Bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

"KİMİN SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE, YEMİNLİ TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA YÜRÜDÜĞÜNÜ MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü milletimiz görüyor.

HSK SEÇİMLERİ İÇİN PARTİ VE VEKİLLERE TEŞEKKÜR

HSK parlamentomuzu oluşturan milletvekillerinin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Partilere ve vekillere teşekkür ediyorum.

YENİ ANAYASA MESAJI

Siyaset kurumunun demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir anayasa yapacağına inanıyorum.Yeni anayasa milletin vicdanından çıkacak yarınlarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

"DÖRDÜNCÜ YARGI PAKETİ YAKINDA MECLİS'E SUNULACAK"

Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak. Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Coğrafyamızda türemiş en sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinden biri olan FETÖ'yü devlet ve toplum hayatımızdan kazıyıp atmak için yoğun bir çaba gösterdik. FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişimiyle açığa çıkan, MİT TIR'ları hadisesiyle derecesi yükselen, 15 Temmuz darbe girişimiyle de zirveye ulaşan ihanetlerine karşı milletimizle birlikte şanlı bir mücadele yürüttük. Bugün Türkiye, birliğine, beraberliğine, istiklaline, istikbaline sıkı sıkıya sahip çıkıyorsa, işte bu mücadeleler sayesindedir. Aynı şekilde, irili-ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirerek, saf dışı bıraktık.

"SÖZDE BABALARIN RACON KESTİĞİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"

Suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürüttük. Geçmişte siyaseti ve toplum hayatını yönetecek, yönlendirecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Hakkı gasp edilerek mağdur olan, canı ve malı tehdit altında bulunan vatandaşlarımızın tek başvuru merciinin güvenlik güçlerimiz ve yargı kurumlarımız olmasını sağladık. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik.

Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken, kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada, uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında geliyoruz.Bugün ülkemizdeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 283 bin kişinin 88 bini uyuşturucu ve bağlantılı suçlar sebebiyle oradadır.

Sadece son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmış, bunlardan 85 bini tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda piyasa değeri 63 milyar lirayı geçen uyuşturucu malzeme ele geçirilmiştir. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümler üçte bir oranında azalmıştır.

Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur. Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz.

"HEDEF İÇİŞLERİ BAKANIMIZ DEĞİL, TÜRKİYE"

Ülkede mikserler var. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmedik, bu tezgahı da bozacağız. Bay Kemal, Meral, size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

Hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak. Her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar ve iftiralar ortaya dökülecek.

ERKEN SEÇİM YOK

Erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nerede aldıkalrı bellidir. Erken seçim diye boşuna tutturmayın, seçim 2023 Haziran'dadır.

CHP'YE SERT TEPKİ

Şu anda CHP Genel Merkezi, hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezitacizlerin, onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi suç örgütlerine payandalık yapanların işgali altındadır. Milletimiz yularlarını suç çetelerine ve yeminli Türkiye düşmanlarına verenlere dersini vermektedir, vermeyi sürdürecektir.