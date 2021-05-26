Son dakika haberi: Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

"BU DÖNEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI 28,2 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 26 Mayıs saat 08.50 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 169 bin 509, ikinci doz aşı 12 milyon 79 bin 766 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 249 bin 275 olarak gerçekleşti.

VAKA SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 223 bin 104 COVID-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385 oldu.

175 kişinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 621'e yükseldi. Hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı.

8 İLDE ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihler arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vakası sayılarına yer vererek, düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

Bir önceki haftaya göre 73 ilde vaka sayıları azalırken, 8 ilin vaka sayılarında artış görüldü.