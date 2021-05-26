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Giriş Tarihi: 26.5.2021 11:06 Son Güncelleme: 26.5.2021 11:26

Son dakika: 'da dev ! Aranan 162 şüpheli yakalandı

DHA
Son dakika: İstanbul'da dev operasyon! Aranan 162 şüpheli yakalandı

Son dakika bilgisine göre Polis ekipleri, genelinde farklı suçlardan hüküm giymiş ve aranma kaydı olan kişilere yönelik yürütülen çalışmada 162 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika... Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. İl genelinde 220 ekip ile önceden belirlenen 470 adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kasten öldürme, yağma, gasp ve çeşitli suçlardan aranan 162 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

96 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Operasyon sonucunda gözaltına alınan kişilerden biri olan Şerafettin T.'nin (46) yağma ve gasp suçlarından kesinleşmiş 96 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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Son dakika: İstanbul'da dev operasyon! Aranan 162 şüpheli yakalandı
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