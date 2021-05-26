SON DAKİKA! Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul hem yazı, hem de kışı yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edildi. Öte yandan; Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.