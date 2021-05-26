Son dakika: Ümit Özdağ adliyede! İYİ Partili Kavuncu için FETÖ’cü demişti

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Adliyesine geldi. Bir süre Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ile görüşen Özdağ, daha sonra ifade vermek için soruşturmayı yürüten terör savcılığına çıktı.

Ümit Özdağ İYİ Parti Milletvekiliyken bir televizyon programında yaptığı açıklamada, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmiş, Kavuncu konusunda genel başkan Meral Akşener'i de uyardığını ancak Akşener'in uyarılarını dikkate almadığını söylemişti. Bu açıklaması nedeniyle İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ mahkeme kararıyla geri dönmüş, daha sonra da partiden istifa etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatırken, Kavuncu da 21 Ekim 2020'de bir grup partili ile birlikte İstanbul Adliyesine gelerek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.