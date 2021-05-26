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Giriş Tarihi: 26.5.2021 15:02 Son Güncelleme: 26.5.2021 15:04

'da, 'lı teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

DHA
Van'da, PKK'lı teröristlerin cephaneliği ele geçirildi

'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta; silah, antitank roketatar mühimmatı ve savunma-taarruz tipi el bombaları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Van’da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

Arazi arama- tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta; 1 M-16 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof tüfeği, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 savunma tipi el bombası, 2 taarruz tipi el bombası, 2 termal şemsiye, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 30 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 şarjör, fişek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşımayanlar, uzman ekiplerce imha edildi.

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Van'da, PKK'lı teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
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