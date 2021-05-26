Yazar Perihan Mağden'den komşusuna tehdit notu! Şikayetçi oldu...

Yazar Perihan Mağden, yıllardır ikamet ettiği apartmanın önünde bulunan sokak hayvanlarını besliyordu. Yaklaşık 1 yıl önce karşı apartmana Sevilay İ. taşındı. Sevilay İ., belediye ekiplerini arayarak apartmanlarının önündeki köpeklerin saldırgan olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Belediye ekipleri apartmanın önüne gelerek köpekleri kontrol etti. Ekipler, köpeklerin zararsız olduğunu tespit ettikten sonra ayrıldı. Sevilay İ., bu sefer ünlü yazarın yanında yardımcı olarak çalışan Naciye K.'den rahatsız olduğunu dile getirdi.

POLİSE İHBAR ETTİ

Bu durum üzerine Perihan Mağden, aralarında sokak hayvanları yüzünden gerginlik yaşadığı karşı komşusu Sevilay İ'nin dairesine gitti. Kapıyı çalan ve seslenen Mağden bir yanıt bulamadı ve telefon numarasını yazdığı kağıdı kapıya koyduğunu iddia etti. Kendi dairesine gelen ünlü yazar, kısa bir süre sonra evine gelen polisleri görünce şaşkınlığa uğradığını ifade etti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbarda bulunan Sevilay İ., "Bahçe duvarımdan tırmanarak balkonumdan geçerek evimi izliyordu. Mama tasları koyuyordu. Olay günü duvardan tırmanarak camımı yumruklamaya başladı. Korktuğum için açmadım. 155'e ihbarda bulundum. Perihan hanım uzaklaşınca kapıyı açtım ve tehditlerin, hakaretlerin yazılı olduğu bir not gördüm" diyerek ünlü yazardan şikayetçi olduğunu söyledi.