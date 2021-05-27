3 katlı villa uyuşturucu imalathanesi çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili Arnavutköy ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 3 katlı bir villaya baskın düzenlendi.





Arnavutköy İslambey Mahallesindeki 3 katlı villa içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine polis ekipleri aynı gün saat 19.00 sıralarında bahse konu adrese baskın yaptı. Operasyonda C.T. (35) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.





ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Adreste yapılan incelemelerde bodrum ve giriş katlarında uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi. Aramalarda Saksılar içerisinde 27 kök yetişmiş halde hint keneviri, 5 poşet halinde 1 kilo 327 gram satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yakalanan şüpheli C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.