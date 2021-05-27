Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilişinin 61.yıldönümünde dualarla anıldı

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 61.yıldönümünde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve partililer tarafından Topkapı'da bulunan mezarları başında dualarla anıldı.



Türk tarihinde 27 Mayıs'ın kara bir leke olduğunu belirten vatandaşlar 7 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen eski başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan asılmasının 61.yıldönümünde Topkapıdaki anıt mezarda anma için bir araya geldiler.



Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 61. Yıldönümü nedeniyle Topkapıdaki anıt mezara gelen Ak Parti Bayrampaşa Meclis Üyesi Mustafa Beşkardeşler, Demokrat Parti eski üyesi şimdi Ak Parti üyesi Ali Rıza Tunay ve DP Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı İsmail Çetin dua ederek. Demokrasi şehidi olan Başbakan adnan Menderes ve arkadaşlarını unutmayacaklarını söylediler.



Mustafa Beşkardeşler, "Emperyalist güçler tarafından idam edilen merhum başbakanımız ve dava arkadaşları için buraya geldik. Onlar Demokrasi şehididirler. Ülke demokrasisi için iç ve dış mihraklara ve emperyalist güçlere karşı mücadele verdiler. Ülkesi ve Davası için canlarını vererek şehit oldular. Bu mücadeleyi saygı ve rahmetle anıyoruz. Onların demokrasi ve mücadelesini bizler yaşatacağız. Demokrasi düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz. 27 Eylülde Adnan menderesin söylediği sözlde, "Dirimden korkmayacaktınız ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir" demiştir. "dedi.



Topkapıdaki Anıtmezara anma için gelen Ak Parti Eyüpsultan Kadın Kolları İlçe Başkanı Hacer Atmaca Atilla ve parti üyesi kadınlar. Adnan Menderes'in mezarı başında dua ederek demokrasi nöbetçileri olduklarını söylediler.



27 MAYIS VE 15 TEMMUZU UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ



Eyüpsultan Kadın Kolları İlçe Başkanı Hacer Atmaca Atilla, 27 mayıs ve 15 Temmuz Darbe girişimlerini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "27 Mayıs Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilmesi tarihimize kara bir darbe lekesi olarak kazınmıştır. 27 Mayısı unutursak 15 Temmuz darbe girişimini de unuturuz. Cuntacılar tarafından Bir ülkenin başbakanı ve bakanları idam ediliyorsa ve biz bunları unutuyorsak yeni darbelere imkan veririz. Darbe seviciler bilsinki bir daha ne darbelere ne de girişimlere müsade etmeyip geçit vermeyeceğiz" dedi.



ADNAN MENDERESİN İDAM EDİLİŞ SÜRECİ



Başbakan Adnan Menderes ve hükümetine karşı yapılan 27 Mayıs darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. Darbede, Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar tutuklanırken, bu kara gün sonrası yüzlerce hakim görevden alındı, bazı üniversitelerin kapısına kilitl vuruldu ve çok sayıda asker emekliye sevk edildi. Seçilmiş Başbakan Adnan Menderes'in idamına giden bu süreç, Türkiye tarihinde kara bir leke olarak kaldı. Vicdanlarda derin yara açan 27 Mayıs Darbesi'nin bugün gündeme gelmesi nedeniyle, Adnan Menderes'in hayatı başta olmak üzere, Menderes'in başbakanlık yaptığı tarihler, darbede yaşananlar merak edilir duruma geldi.