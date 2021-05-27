Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde öldürmüştü! Güntay Mert'in ilk ifadesi ortaya çıktı





İddiaya göre, Güntay Mert, 8 ve 10 yaşında olan iki kızını annelerinin çalıştığı özel hastaneye göz muyenesi için getirdi. Sıra bekledikleri esnada karı koca kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi karısı Yudum Mert'i bıçakla ağır yaraladı. Çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayan adam olay yerinden kaçtı.