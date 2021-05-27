Avukat katiline ağır müebbet hapis cezası

Ümraniye'de 8 Temmuz 2019'da müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın, avukat Hüseyin Yama'yı bürosunda öldürdüğü için yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Kılıç'ın, kamu görevini yerine getiren Yama'yı kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, öldürülen avukat Hüseyin Yaman'ın ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu. Esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Kılıç, olayın bir kaza olduğunu iddia ederek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Sabri Kılıç hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Müteahhit hakkında, "kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı.