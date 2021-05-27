Ayşe Topçu: Bu park bizim ciğerimiz





BU AĞAÇLARLA BÜYÜDÜM

Ayşe Topçu (İmamoğlu'nun konvoyu ile mahalle sakinleri arasında yaşanan olayda kolu kırıldı): Ben buraya taşındığımda bu ağaçlar henüz fidandı. 17 yıldır bu mahallede oturuyorum ben. Bu ağaçlarla büyüdüm. Bu ağaçların gölgesinde durabilmek için direndim ben. Direnmeye de devam edeceğim. Tek bir ağacın gölgesi altında nice hayatlar geldi gitti. Bu parkı kimseye vermeyiz.



Son dakika... İmamoğlu'nu protestoda yerlerde sürüklenmişti: Ayşe Topçu'nun oğlundan flaş açıklama...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları Eyüpsultan'da terör estirdi! Kolu kırılan Ayşe Topçu'dan açıklama

Sözünü tutmayan İBB Başkanı utansın!