Giriş Tarihi: 27.5.2021 14:03Son Güncelleme: 27.5.2021 14:06
Bakan Soylu açıkladı: İşte KADES uygulamasını indiren kişi sayısı...
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Bakan Soylu yaptığı açıklamasında; "16.11.2020 tarihinden itibaren KADES'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 16.11.2020 tarihinden itibaren KADES'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu.
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Bakan Soylu açıkladı: İşte KADES uygulamasını indiren kişi sayısı...