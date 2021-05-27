Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu açıkladı: İşte KADES uygulamasını indiren kişi sayısı...
Giriş Tarihi: 27.5.2021 14:03 Son Güncelleme: 27.5.2021 14:06

Bakan Soylu açıkladı: İşte uygulamasını indiren kişi sayısı...

Bakan Soylu açıkladı: İşte KADES uygulamasını indiren kişi sayısı...

Bakan Soylu yaptığı açıklamasında; "16.11.2020 tarihinden itibaren 'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 16.11.2020 tarihinden itibaren KADES'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Soylu açıkladı: İşte KADES uygulamasını indiren kişi sayısı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA