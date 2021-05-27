Kovid-19 pandemisi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birisi de bankacılık oldu. Banka şubeleri, pandemiye bağlı olarak çalışma saatleri üzerinde belirli aralıklarla değişiklikler yaptı. Kademeli normalleşme sürecinde, bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Bu noktada, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank gibi çeşitli bankalarda işlemleri olanlar, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına yanıt arıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
İşte, hafta içi bankaların güncel çalışma saatleri 2021
Koronavirüs salgını nedeniyle değişen banka çalışma saatleri merak ediliyor. Her banka için çalışma saatleri farklılık göstermekle beraber, sokağa çıkma yasağında banka şubeleri 10.00'da açılıyor. 12.30 ile 13.30 arasında öğle arası tatili olurken mesai 16.00'de sona ermektedir.
Ancak kademeli normalleşmenin bitmesinin ardından bankaların çalışma saatlerini yeniden düzenlemesi bekleniyor.
Garanti, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların çalışma saatleri 10.00-16.00 arasındadır. Kontrollü normalleşme sürecinde bankaların mesai saatleriyle ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Bankaların çalışma saatlerine ilişkin güncel bilgiler gelince haberimizde yer alacaktır.
Halkbank'ın çalışma saatleri, 17.05.2021 tarihi itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 16.30'a kadar müşteri kabul edecektir.