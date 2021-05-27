Biden ile görüşmemiz yeni dönemin habercisi olacak

Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli aralarında Cargill, Hilton, MetLife, Netflix ve Boeing'in de bulunduğu onlarca şirketin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla çevrimiçi gerçekleşen toplantıda konuştu ve soruları yanıtladı. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:Salgın döneminde güçlü sağlık altyapısının değerini gördük. Birçok ülkede yaşanan sıkıntıların, tedarik zincirindeki aksaklıkların hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı.Haziranda yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Salgın tedbirleri sayesinde ekonomimiz 2020 yılını büyüme ile kapattı. Yüzde 1.8 oranla Çin'in ardından G-20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.Geleneksel ihracat pazarlarımızdaki ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmasına rağmen 170 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde ciddi bir artış gözlemliyoruz. ABD'nin Türkiye'deki toplam doğrudan yatırımları 13 milyara, Türk firmalarının ABD'deki yatırımları ise 7.2 milyar dolara ulaştı. Türkiye ve Türk ekonomisine güvenen tüm Amerikalı firmalara teşekkür ediyorum.Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmi yüzde 4 artışla 21 milyar doları aştı. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum. Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda ABD'den daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz.Teşvik sistemimizi sadeleştirerek, yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız. Ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz. Yakında "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Belgesi"ni milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız.