CHP ikramlıkları bedavaya getirdi

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı öncesi, hem kalabalıktan, hem de hazır bulunan basın mensuplarından faydalanmak için salonun fuaye alanında basın açıklaması yaptı. Halkın meclisine bu saygısızlığı ikinci kez yapan CHP'li Sarı, böylelikle ikramlıkları da bedavaya getirdi. Konuyu Meclise taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Halkın hizmet beklediği toplantıları geciktiremezsin diyerek CHP'lilere ayar verdi.

"ACİZLİK YAPIYOR VE UCUZA KAÇIYORSUNUZ"

Meclis toplantısı açılışında CHP'yi halka şikayet eden Yücel Yılmaz, "Bir kere acil bir durum olur, zaman ve durumdan vazife çıkartılarak basın toplantısı yapılabilir. Siyasi parti basın toplantıları parti binasında yada uygun görülen bir yerde izin alınarak yapılır. Herkes buraya gelmişken arkamda kalabalık dursun, hazır burada ikramlarda var, bundan da yararlanıp siyasi bir açıklama yapayım demek işin ucuzuna kaçmaktır. Bu konuda il başkanlarını uyarıyorum. Siyasi bir bildirgeniz varsa il binanızda meselelerinizi kendi topladığınız katılımcılarla ve basın mensuplarıyla istediğiniz gibi yaparsınız. Bir il başkanı kendini gösterecek diye meclis üyelerini ve şehrin hizmetlerini bekletmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadesini kullandı.