Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Hedef aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Türkiye'nin bugüne gelmesinde 27 Mayıs'ın çok büyük bir günahı vardır." diyen Mehmet Uçum, 1950 ile 60 arasında halka dayalı siyasetin güç kazandığını ve o dönemde darbe olduğunu belirterek, "Bu darbe de cunta tarafından yapılıyor. Emekli olan bir orgeneral çağrılıp cuntanın başına geçiriliyor. 1960'ta sadece demokrasiye değil, Cumhuriyet'e karşı da bir darbe yapıldı. Çünkü darbeci gelenek esas itibarıyla milli egemenliğe karşı bir gelenektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"DEMOKRATİK SEÇİM DIŞINDAKİ HER YOLU DARBE OLARAK NİTELEYEBİLİRİZ"

"Demokratik iradeyi tasfiyeye yönelik her eylem bir darbe girişimidir. Seçilmiş bir irade demokratik yollar değiştirilmiyorsa o yol hangi yol olursa olsun bu bir darbe girişimidir. Demokratik seçim dışındaki her yolu darbe olarak niteleyebiliriz.