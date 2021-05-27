DİYARBAKIR ANNELERİ İLE EVLAT NÖBETİ TUTACAK

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Töremiş için Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in ofisi önünde eylemini sürdüren anne Maide Töremiş, yaklaşık 2 yıldır kızını terör örgütünün elinden kurtarmak ve Alman makamlara sesini duyurmak için mücadele ediyor. Eylemine devam eden Maide Töremiş, Diyarbakır annelerine destek olmak amacıyla Türkiye'ye geleceğini söyledi. SABAH'a konuşan anne Maide Töremiş, eyleme başladığından bu yana Türkiye'de Diyarbakır'da HDP İl binası önünde eylem yapan annelerle dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.Diyarbakır annelerinden önemli bir destek aldığını ifade eden Maide Töremiş, "Anneler terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını kurtarmak için ortak mücadele ediyor. Türkiye'de yetkililerle görüşüp Diyarbakır annelerini ziyaret etmek istediğimi söyledim. Büyükelçilik nezdinde de talebimi ilettim. Önümüzdeki ay Diyarbakır'da HDP önünde yaklaşık 2 yıldır eylem yapan anneleri ziyaret edeceğim. Diyarbakır'dan Almanya'ya tüm Avrupa'nın duyacağı şekilde anneler olarak sesimizi yükselteceğiz. Evladını isteyen annelerin acısı ortaktır. Biz anneler çocuklarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı alana kadar da bunu haykıracağız, evlat nöbetimize devam edeceğiz" dedi.