Diyarbakır'da bombalı araçla eylem hazırlığı önlendi!

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır kent merkezinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan istihbari çalışmayla bombalı araçla eylem hazırlığında olan terörist tespit edildi. Polis ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu, teröristin kullandığı aracı Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın bulunduğu bağlantı yolunda durdurdu. Terörist, kullandığı araç durdurduktan sonra çanta içerisindeki el yapımı patlayıcıyla kaçma girişiminde bulundu. Bu sırada güvenlik güçlerinin teslim ol çağrısına rağmen terörist, elindeki çantayı atarak kaçmaya çalıştı. Yapılan girişimin ardındın terörist yakalanıp, gözaltına alındı.