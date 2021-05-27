Ekrem İmamoğlu’nun ‘bana ne!’ pozu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Mayıs ayı 3'üncü oturumunda İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu" hakkında bir konuşma yaptı. Göksu, canlı yayınlanan konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun icraatlarının olmadığını, belediyenin yatırımların azaldığını, önceki dönem İBB için israf söylemi geliştirildiği halde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde israflar yapıldığını tek tek anlattı. Bu esnada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mecliste Göksu'yu dinledi.

İMAMOĞLU'NDAN BANA NE POZU!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, resmi Twitter hesabından İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İBB Meclisi'nde konuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl oturduğunun fotoğrafını paylaştı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, fotoğrafla birlikte "Bugünkü İBB Meclisi'ni takip edemeyenler için özet: İstanbul'da; yatırımlar azalmış, hizmetler durmuş, icraat yokmuş, atlar kaybolmuş, 'BANA NE' pozu" ifadelerine de yer verdi.

"FAHİŞ FİYATLARLA YEMEK ISMARLAMIŞ, BAŞKAN KOMBİNİ..."

Sosyal medyadan da İmamoğlu'nun bu fotoğrafıyla ilgili yorumlar yapılmaya başlandı.

Sevilay Acar isimli sosyal medya kullanıcısı İmamoğlu'nun oturuşu hakkında "İstanbulluların parasıyla, yandaşlara fahiş fiyatlarla yemek ısmarlamış, başkan kombini..." yorumunu yaptı.



Bir başka sosyal medya kullanıcısı Erdal Bal ise " 'İstanbul umurumda mı ben nimetine bakarım' duruşu" ifadelerini kullandı.

Ensar Köse isimli sosyal medya kullanıcısı da "Bunların bir de ülke yönettiğini hayal edin. Ekrem İmamoğlu başkan takım elbiseyle rahat yayılamıyorsun. Bir sonra ki toplantıya pijamayla gel" yorumunda bulundu.