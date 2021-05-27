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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:07 Son Güncelleme: 27.5.2021 16:38

FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

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FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 17 şüpheliden 10’u itirafçı olurken, 7 şüpheli tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgüt üyeleri tarafından ankesör ve kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan, 5'i emekli olmak üzere 20 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'nın da aralarında olduğu 7 ilde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mayıs tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
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