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Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:30

'nün yeni yapılanmasına bir darbe daha! 13 gözaltı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
FETÖ'nün yeni yapılanmasına bir darbe daha! 13 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde /PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Ögütü'nün (FETÖ) mevcut örgüt üyeleri ile dayanışmayı arttırmak, örgütten kopmaları engellemek ve örgütü ayakta tutmak amacıyla bir araya gelerek çeşitli eylemlerde bulunan Zonguldak FETÖ yeni yapılanmasın yönelik Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu bağlamda, aralarında iş adamı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansı iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarından 14 şüpheliye yönelik İstanbul, Kars ve Zonguldak'ta 06.00 itibariyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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FETÖ'nün yeni yapılanmasına bir darbe daha! 13 gözaltı
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