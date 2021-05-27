FETÖ firarisi öğretmen Elazığ'da yakalandı

Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak (FETÖ/PYD) suçundan aranan ve Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlik mesleğinden 2016 yılında ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ö. nün yakalanması için Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saklanabileceği adresler ve kullanabileceği araçlar tespit edilerek takibe aldı.

Firari öğretmen Elazığ'a geleceğinin öğrenilmesi üzerine Jandarma ekipleri operasyon planladı.

Yapılan operasyonda firari O.Ö bulunduğu araç durduruldu ve gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen O.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.