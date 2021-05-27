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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:08

firarisi öğretmen 'da yakalandı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
FETÖ firarisi öğretmen Elazığ'da yakalandı

üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan eski öğretmen O.Ö 'da yakalandı.

Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak (FETÖ/PYD) suçundan aranan ve Kanun Hükmünde Kararname ile öğretmenlik mesleğinden 2016 yılında ihraç edilen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari O.Ö. nün yakalanması için Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saklanabileceği adresler ve kullanabileceği araçlar tespit edilerek takibe aldı.

Firari öğretmen Elazığ'a geleceğinin öğrenilmesi üzerine Jandarma ekipleri operasyon planladı.

Yapılan operasyonda firari O.Ö bulunduğu araç durduruldu ve gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen O.Ö. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ firarisi öğretmen Elazığ'da yakalandı
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