İBB musluğa yedi bin lira verdi, maketine 73 bin lira!

Topkapı Sarayı'nın ve Sultanahmet Meydanı'nda ortasında yer alan III. Ahmed Çeşmesi'nin restorasyonunu Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü yapmış, bu restorasyon çalışması için 644 bin lira harcanmıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Tarihi Yarımada'ki III. Ahmed Çeşmesi'nde musluktan su akıtma töreni düzenlemişti. Bu anı gösteren görüntüleri de sosyal medyadan paylaşmıştı.

GÖKSU: "MUSLUĞUN KENDİSİ 7 BİN LİRA, GELEN DAVETLİLERE DAĞITILMAK ÜZERE YAPILAN MAKET 73 BİN LİRA."

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin Mayıs ayı 3'üncü oturumunda "İBB 2020 Yılı Faaliyet Raporu" hakkında konuşma yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun musluk töreni hakkında bir açıklama yaptı. Göksu, "Sizin döneminizde İstanbul'da ne akılda kalır diye şöyle bir analiz edersek iki şey akılda kalır. Üç tane komik tören, bir tane tescilli yalan. Nedir? Temel atmama töreni. Başka! Musluk takma töreni. Fakat bu muslukta bir şey daha öğrendik. Musluğun kendisi 7 bin lira, gelen davetlilere dağıtılmak üzere yapılan maket 73 bin lira. Büyük iş" ifadelerini kullandı.

ARVAS: "HEM İSRAF HEM REZİLLİK"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, İBB'nin musluk maketine 73 bin lira ödenmesine tepki gösterdi. Arvas Göksu'nun konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bugüne heykel açılışları hariç yaptığı sayılı açılışlardan birisi olan trajikomik "musluk takma açılışı" halen zihinlerde. İşte o musluğun da maketini yapmışlar üstelik 73 bin₺ ödenmiş. Hem israf hem rezillik" ifadelerini kullandı.