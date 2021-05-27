İhaleler üzerinden 450 milyon TL zarar! Toplu ulaşımdaki sorunun nedeni ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşımda İstanbullulara yaşattığı çilenin nedeni belli oldu. Pandemi sürecinde toplu taşıma hatlarını iptal eden ve mevcut hatlarda sefer aralıklarını açan İETT'nin parayı tatlıya ve yemeğe yatırdığı ortaya çıktı. İETT, 2020 yılında 2 milyar 930 milyon TL bütçesinin yanında İBB'den de meclisin verdiği yetkiyle 1 milyar 350 milyon TL ödenek aldı. Ancak bütçesinin sadece yüzde 5'i olan 70 milyon TL'yi yatırıma ayırdığı görüldü.

Sosyal mesafenin hayati derecede önemli olduğu pandemi döneminde İstanbullular, en büyük sorunu toplu taşımada yaşadı. Sefer sayılarının yetersiz olması başta olmak üzere yönetilemeyen toplu taşıma sistemi nedeniyle İstanbullular balık istifi seyahate mahkum edildi. Metrobüslerin tam kapasiteyle çalıştığını ancak araç sayısının yetersiz olduğunu iddia eden İBB yönetiminin ise, meclis tarafından yeni metrobüsler alınması için yetki verilmesine rağmen hala bir adım atmadığı ortaya çıktı.

YETKİ VERİLDİ AMA METROBÜSLER ALINMADI

İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu'nun desteğiyle; 2019 yılı Kasım ayında 50 metrobüs, 2020 yılı Kasım ayında da 300 yeni metrobüs alınması için yetki verildi. İBB yönetimi de yeni metrobüslerin alınacağının reklamını yapmasına rağmen o tarihten bugüne hala metrobüslerin alımı gerçekleşmedi. Mecliste yaptığı konuşmada bu konuya dikkat çeken AK Parti Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "2012-2018 yılları arasında toplam 2.250 yeni otobüs aldık. Otobüs filomuzun yüzde 75'ini yeniledik. Bu araçların çevreci ve yerli olmasına dikkat ettik. CHP döneminde ise 1 tane bile otobüs, metrobüs alınmadı. Bizim dönemimizde otobüslerin ortalama yaşı 4,5'tu, şimdi ise 10'a yükseldi" dedi.

BÜTÇEDE YATIRIM ORANI YÜZDE 30'DAN YÜZDE 5'E DÜŞTÜ

AK Parti döneminde yeni otobüs veya metrobüs alımlarının öz kaynaklardan karşılandığını, CHP yönetiminin ise borçlanma talep ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Seçimden önce 'İstanbul'u öz kaynaklarıyla yöneteceğiz, borçlanmayacağız' dediniz. Bugün ise borçlanarak yönetiyorsunuz. Metrobüs alımı için de borçlanma istediniz. İlk olarak, 50 metrobüs alınması için yetki verdik, hala almadınız. 2020 yılı Kasım ayı meclisinde de 300 yeni metrobüs alınması için 90 milyon Euro'luk borçlanma yetkisi verdik. Hala almadınız. Mazeret olarak ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmamasını gösteriyorsunuz. Sadece İBB'ye has bir durum yok, hiçbir belediyenin talebi henüz onaylanmadı. Ancak asıl mesele şu; AK Parti döneminde hiçbir otobüs, metrobüs alımı borçlanmayla yapılmadı. Öz kaynaklar kullanıldı. Çünkü bizim dönemimizde bütçenin yaklaşık yüzde 30'u yatırım için kullanılıyordu, siz ise bu oranı yüzde 5'e düşürdünüz" diye konuştu.

450 MİLYON TL ZARARA UĞRATILDI

Özdemir ayrıca, yapılan ihalelerde AK Parti döneminde en az yüzde 20 indirimle verilen ihalelerin yeni yönetim tarafından hiçbir indirim yapılmadan adreslere teslim edildiğini belirtti. İBB yönetiminin kurumu sadece ihaleler üzerinden 450 milyon TL zarara uğrattığını ifade etti.