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Giriş Tarihi: 27.5.2021 08:45 Son Güncelleme: 27.5.2021 08:52

Son dakika! 'da terör örgütü 'a operasyon: 8 gözaltı

AA
Son dakika! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı

Son dakika haberine göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü ’a yönelik 7 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda harekete geçti. Gece saatlerinde İstanbul'da 7 ilçede bulunan 12 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştiren terörle mücadele ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada özel harekat timleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı
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