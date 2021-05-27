İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK destekçisi Slavoj Zizek’i konuşmacı yapacak

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bir kez daha çok konuşulacak bir skandala imza attı. CHP'li belediyenin 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Sanal Kitap Günleri'ne, Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye olan desteği ile bilinen Slavoj Zizek'i davet ettiği öğrenildi. Zizek, düzenlenen etkinlikte Türkiye'den akademisyenlerle birlikte gerçekleşecek olan söyleşide İzmirlilerle buluşacak.

Bugüne kadar birçok kez Türkiye düşmanlığı ve PKK/PYD'ye verdiği destek açıklamaları ile gündeme gelen Zizek'in söz konusu etkinliğe davet edilmesine tepkiler ise gecikmedi. Kültür sanat etkinliği altında böyle bir skandala imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tunç Soyer tepkilerin odağı haline geldi. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan etkinliğe PKK destekçisi Slavoj Zizek'in davet edilmesine kayıtsız kalmayan çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu Twitter üzerinden tepkilerini dile getirdi. Etkinliğin derhal iptalini isteyen on binlerce İzmirli #PKKseviciZizekİzmirde hastaghı ile tepkilerini dile getirdi.