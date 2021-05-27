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Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:26

İzmir’de rüşvet operasyonu: 11 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de rüşvet operasyonu: 11 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 7 ilçede eş zamanlı rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 17 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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İzmir’de rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
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