İzmir’de rüşvet operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet almak, rüşvet vermek ve rüşvete aracılık etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 17 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.