MHP’li başkan trafik kazası geçirdi

Kullandığı otomobille Arnavutköy'den Hadımköy'e giden Milliyetçi Hareket Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Uluç trafik kazası geçirdi. Dün gece saatlerinde yaşanan kazada yaralanan Gökhan Uluç'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Uluç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Esenyurt'ta bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uluç, daha sonra Silivri'de bulunan başka bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Uluç'un tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Yaşanan kazayla ilgili açıklama yapan Arnavutköy MHP İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Melik Döngelci: "Dün gece saat 22.15 sıralarında İlçe Başkanımız Gökhan Uluç Hadımköy Opet"in karşısında bir kaza geçirdi. Tedbir amaçlı özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tetkiklerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ağrıları nedeniyle gözetim altında tutulacak. Kısa zamanda aramıza döneceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BALTACI: "ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Trafik kazası geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Uluç beyefendiye geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ise yaşanan olaydan dolayı üzüntülerini dile getirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.