Özdağ ifade verdi: FETÖ’nün son Haçlı Seferi bu

İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde dün savcılığa ifade verdi. Özdağ, "Daha önce kamuoyuyla paylaştığım hususları sayın savcıyla da paylaştım. Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ'yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün Türkiye'ye karşı son Haçlı Seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her alanda yürütülmesi gerektiği inancındayım" dedi. Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.