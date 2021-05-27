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Giriş Tarihi: 27.5.2021 10:42 Son Güncelleme: 27.5.2021 10:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Kuklacıları çok iyi tanıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur." açıklamasında bulundu.

Varank şunları söyledi:

Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Kuklacıları çok iyi tanıyoruz
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