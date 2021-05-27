Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eylemi devam ediyor

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütünü protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' 'Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

7 yıl önce 15 yaşındayken teröristler tarafından kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Ömer Üstek; "Biz çocuklarımız için buraya geliyoruz. HDP'liler çocuklarımız götürdüler. HDP'liler çocuklarımızı sattılar. HDP'liler bu memleketi yıktılar. İnsanın bir tavusu çalındığında kıyameti koparır. Bizim çocuğumuzu, kızımızı götürdüler. Ses etmedik. Yeter artık yeter memleketimizde yıktılar. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Vallahi HDP çocuklarımızı getirebilir. Bütün HDP'liler sesleniyorum. Parti başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları hangisi isterse çocuklarımızı getirebilir. Hiçbir zaman yanımıza gelip bize açıklama yapmadılar. Gidip çocuklarımızı getirsinler. Bize konuşmayın diyorlar. Biz sizinle arkadaşlık etmeyeceğiz. Tek derdimiz çocuklarımız. Çocuklarımızı getirsinler onları rahat bırakırız. Getirmedikleri sürece biz bu eylemlerimize devam edeceğiz. Ya çocuklarımız gelecek yada ölüne kadar biz bu eylemlerimizi sürdüreceğiz. Gelip bizi de öldürsünler. Çocuklarımızı, kızlarımızı götürdüler. Memleketimiz yıktılar. Ve konuşmayın diyorlar. Bundan daha acı bir durum varmı. Madem çocuklarımızı götürdüler, bize nerde olduklarını söylesinler. Biz Kürt'üz diyorlar. Bunların Kürtlüğü de yalan. Kürtlükler milleti kandırdılar. Çocukları, kızları kandırdılar. Biri öldüğünde hemen söylüyorlar. Neden benim çocuğum nerde olduğunu söylemiyorlar. Şırnak'ın yarısı benimle konuşmuyor. Vallahi ben davamdan vaz geçmeyeceğim. Gelip benide öldürsünler. Biz devletimizin yanındayız. 6 yıldır 12 bayramdır yas tutup ağlıyoruz. 6 yıldır oğlumu kaçırmışlar. Ölü ya da sağ bize haber de vermiyorlar. Kurban ettiler oğlumu, Allah Kürdistanı nasip etmesin onlara" dedi.

Anne Emine Üstek ise; "Oğlumu HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı alana kadar burada olacağız, HDP önüne gelip hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.

Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan: "31 haftadır annelerimizle beraber HDP il binasının önüne yürüyoruz. Ramazan'da pandemi kurallarına uyma ve annelerimiz rahatsız etmemek adına ara vermiştik. Ama bu eylemimizden vazgeçmemiştik. Duyumlar aldık, artık sustular, sesleri çıkmayacak diye. Allah ömür verdikçe sonuna kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Terör örgütüne meydan okumaya devam edeceğiz. Annelerimizin evlatlarını bağrından koparanların en büyük sebebi, hiç sesi çıkmayan, pencerelere dahi çıkmayan HDP'dir. Baba ifade ederken duydunuz çocukları aldılar gönderdiler. Kendileri keyiflerini sürdürdüler. Allah izin verirse sesimiz çıkabildiği kadar biz sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceğiz. Biz her Perşembe, tek kişi de olsak, 10 kişi de olsak, yarım kişi de olsak yine buraya geleceğiz, Al bayraklarımızla HDP'nin önüne gelip hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.