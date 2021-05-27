Koronavirüste çok önemli son dakika haberleri geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalara göre 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına 1 Haziran'da başlanacak. Önümüzdeki hafta 5 milyon doz BioNTech aşısı daha ülkemize ulaşacak. Yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya gelindi. İşte Türkiye'nin tam kapanma ile başarı sağladığı ve birçok ilin mavi renge döndüğü kovid-19 mücadelesinde atılacak adımlara dair son dakika haberleri:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın konuşmasından madde madde öne çıkanlar şöyle:
EN HIZLI KAMPANYAYI YÜRÜTTÜK: Dünyanın en hızlı kampanyalarından birini yürüttük. Aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşı programını en kısa sürede yürüttük. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerle devamı için karşılıklı gayret gösterdik.
30 MİLYON DOZ UYGULADIK: Salgının en can alıcı olduğu dönemde ülkemiz tüm aşı adaylarının Faz-3 çalışmalarının ülkemizde yönetilmesi için gayret göstermiştir. İnaktif aşıyı ülkemize getirmek için 100 milyon doz anlaşma yapmıştık. 30 milyon doz aşıyı da alıp uyguladık.
SON DAKİKA 50 YAŞ ÜZERİ AŞILANACAK: Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz sürecek. Normalleşme döneminde kısıtlamaların aşılacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir hedef belirliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız da aşılanacaktır.
HAFTA BAŞINDA 5 MİLYON BIONTECH: BioNTech aşısını ülkemizde de yürütülen Faz-3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmelerle birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün (dün) ulaştı. Önümüzdeki hafta başında 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak.
NÜFUSUMUZUN 3 KATI: Bunlara ek olarak Sputnik aşısının temini için devredeyiz. 50 milyon Sputnik aşısı için anlaşma imzaladık. 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık. Böylece nüfusumuzun 3 katı kadar aşı için anlaşma sağladık.
YERLİ AŞININ KULLANIMI YAKLAŞIYOR: Kendi geliştirdiğimiz aşının kullanımının da yaklaştığının müjdesini vermek isterim. Ülkemizin menfaatlerini ve vatandaşlarımızın sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin etmiş buluyoruz.
BU YAZ KURTULACAĞIZ: Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler olacaktır. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir.