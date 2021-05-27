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Giriş Tarihi: 27.5.2021 16:57 Son Güncelleme: 27.5.2021 17:06

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'na tazminat davası!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na tazminat davası!

Son dakika haberine göre; Başkan , İstanbul İl Başkanı 'na 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında söylediği 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' ifadesinde 'Kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan şikayetçi oldu.

Dilekçede, "Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy alarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanını yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, söz konusu ifadenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kişilik haklarını zedelediği' belirtilerek davanın kabulü ve 500 bin TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 16 Ocak 2021 tarihinden işleyecek yasal faiz ile tazmin edilmesi talep edildi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na tazminat davası!
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