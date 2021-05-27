Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Türkiye'ye yönelik fitili ateşlenen saldırılarla ilgili olarak "Bu yöntemi tanıyoruz" mesajı verdi. İşte Başkan'ın son dakika açıklamaları:
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN: Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrarı hedef alan saldırıların gerisinde gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo, ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Kimin terör örgütleriyle, kimin suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü memleketimiz görüyor.
SÖZDE BABALAR: Geçmişte etki sahibi olan suç örgütlerini 19 yıl boyunca ellerindeki imkânları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendilerinden menkul, sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır ceza verilen ülkelerin başında geliyoruz. 3.5 yılda 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, son 5 yılda organize suç örgütü üyesi 21 binden fazla kişi gözaltına alındı, 8 bine yakın kişi tutuklandı.
TAHKİKATLAR BAŞLATILDI: Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız. Esasen, suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış, tarafların başvuruları üzerine başsavcılıklar da gereken tahkikatlara başlamıştır. Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir.
FIRSAT VERMEDİK: Suç örgütleri mensuplarını kullanarak, yalanları ve iftiralarıyla ülkemiz kamuoyunu esir almaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik, bugün de vermeyeceğiz. Eski Türkiye'nin hastalığı olan siyaseti ve toplumu, suç çeteleri, terör örgütleri, medya mecraları, çeşitli isimler altındaki uluslararası kuruluşlar eliyle düzenleme gayretlerinin yeniden hız kazandığını görüyoruz. Bu yöntemi FETÖ de güvenlik birimleri ve yargı içindeki mensupları vasıtasıyla elde ettiği malzemeleri dilediği gibi şekillendirmek suretiyle, sinsice ve pervasızca kullanmıştır.
NİYETİ BELLİ: İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Hedefin İçişleri Bakanı'mız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterli. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanı'mızın yanındayız. Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgâhı da Allah'ın izniyle bozacağız. Buradan sesleniyorum Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.
YENİ ANAYASA YARINLARA BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS
ADALET insanın en çok hassasiyet gösterdiği konu. Adaletin temelinde dışa bağımlılığı kaldırmak var. Bağımsız ve tarafsız yargı da adaletin temelidir. Hâkimler ve Savcılar Kurullarını önce vesayet güçlerinin, ardından FETÖ'nün yargıyı araçsallaştırdığı dönemlerin ağır tecrübelerini hep birlikte ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Bugün kurulda cumhurbaşkanı ve vekillerin seçtiği üyeler var. Kurula üye seçilmesinde uzlaşmayı sağlayan partilere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma yeni anayasa çalışmaları için de ümit verici. Yeni anayasa yarınlara bırakacağımız en değerli miras olacak.
SEÇİM HAZİRAN 2023'TE
ORTADA makul hiç bir sebep olmadığı halde seçimin 2023'te yapılacağını söylememize rağmen erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları malumdur. Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimle veya seçimsiz iktidar sözü edenleri de unutmamak gerekiyor.
İHA ANLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ
ÜLKEMİZİ ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Savunma sanayiinde işbirliğinin verimli sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye, Polonya ile İHA'ların satışı konusunda anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye yaptığı İHA satışı olması açısından da çok önemlidir.
SON DAKİKA: SOYLU'DAN ANLAMLI MESAJ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İçişleri Bakanı'mızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" açıklamasının ardından Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.
CHP İLE YÜRÜYENLER, UTANÇ TABLOSUNUN ORTAĞIDIR
Bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, ilkesiz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor. Geçenlerde malum bir CHP'linin taciz sebebiyle yargı tarafından nasıl bir cezaya çarptırıldığı malum. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, tecavüzcülerin, hırsızların, onları koruyanların, terör örgütlerinin siyasi uzantılarının işgali altında. Millet İttifakı adı altında CHP ile yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağı.
Rize uşağına hakaret edip Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacağı budur. Gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin adabını gösterir. Trabzon'da da hiç meydana çıkamadan uçağa binip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.