SON DAKİKA: SOYLU'DAN ANLAMLI MESAJ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İçişleri Bakanı'mızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" açıklamasının ardından Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" ifadelerini kullandı.



CHP İLE YÜRÜYENLER, UTANÇ TABLOSUNUN ORTAĞIDIR



Bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, ilkesiz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor. Geçenlerde malum bir CHP'linin taciz sebebiyle yargı tarafından nasıl bir cezaya çarptırıldığı malum. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, tecavüzcülerin, hırsızların, onları koruyanların, terör örgütlerinin siyasi uzantılarının işgali altında. Millet İttifakı adı altında CHP ile yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağı.

Rize uşağına hakaret edip Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacağı budur. Gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin adabını gösterir. Trabzon'da da hiç meydana çıkamadan uçağa binip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak. Bunlar daha iyi günler. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.